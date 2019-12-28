بطلة "هالة حبيبتى" عن اشتراكها فى المسرحية: أبلة فضيلة السبب

28 ديسمبر 2019 - 11:10 ص

روت رانيا عاطف، بطلة مسرحية "هالة حبيبتي"، إن الفنان فؤاد المهندس طلب من شقيقته الإذاعية صفية المهندس بأن تبحث عن فتاة لم تكن وجها مألوفا في مجال التمثيل حتى تشترك معه المسرحية".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أبلة فضيلة قامت بترشيحها لذلك الدور.

وتابعت: "أبلة فضيلة، أعطت للفنان فؤاد المهندس رقم الهاتف الأرضي لمنزل أسرتها وقام بالاتصال بها وأبلغها أنه عمو فؤاد وأنه يريد أن يجري لها اختبارا في المسرح وبالفعل ذهبت ونجحت في الاختبار".