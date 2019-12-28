يهود يشاركون مسلمين فى غناء النشيد الوطني السعودي

28 ديسمبر 2019 - 11:16 ص

شاركت الخارجية الإسرائيلية متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمقطع فيديو لحفل أقيم في الولايات المتحدة مساء أمس بمناسبة عيد "الحانوكا اليهودي" وأدى فى الحفل مجموعة من اليهود والمسلمين النشيد الوطني السعودي.

وعلقت صفحة "إسرائيل بالعربية" على "فيس بوك" علي مقطع الفيديو قائلة: "يهود يغنون مع أصدقائهم المسلمين النشيد الوطني السعودي في حفل مشترك ليهود وعرب في الولايات المتحدة للاحتفال بعيد "حانوكا".. نعم للسلام والتعايش بين الأديان".

جدير بالذكر أن عيد الحانوكا أو عيد الأنوار يحتفل به اليهود لمدة 8 أيام تبدأ من 22 حتى 30 ديسمبر.