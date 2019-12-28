مروع.. داعش يعدم 11 مسيحيا.. في هذه الدولة

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نشر تنظيم داعش مقطع فيديو يظهر فيه إعدام 11 مسيحيا في نيجيريا، زاعما أن هذا جاء كرد على مقتل زعيم التنظيم " أبو بكر البغدادي".

وبحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط فإن داعش نشر مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة، يظهر فيه إعدام أحد عشر مسيحيا في شمال شرقي نيجيريا.

 ووفق ما أظهره الفيديو فقد ظهر عدد من الرجال وهم معصوب الأعين، حيث تم إطلاق النار عليهم قبل طعنهم.

كما يظهر أحد الملثمين وهو يوجه رسالة للمسيحيين في جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الميلاد، منوها أن هؤلاء أُعدموا انتقاما وثأرا لزعيم التنظيم " أبو بكر البغدادي".

يذكر أن وكالة أعماق التابعة للتنظيم كانت قد نشرت مقطع فيديو  لمجموعة في غرب أفريقيا، إثر انشقاقها عن جماعة بوكو حرام في نيجيريا.

وكان المتطرفون قد ضاعفوا أعمال العنف في الأيام الأخيرة في شمال شرقي نيجيريا، حيث تم قتل سبعة أشخاص، وخطفت فتاة مراهقة عشية عيد الميلاد.


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