السبت الممتاز.. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أفريقيا، وكذلك بالبطولة العربية، ونقدم لكم مواعيد هذه المواجهات والقنوات الناقلة:
الدوري الإنجليزي:
نيوكاسل x إيفرتون – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.
ساوثهامبتون x كريستال بالاس – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 6”.
واتفورد x أستون فيلا – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 5”.
وست هام يونايتد x ليستر سيتي – الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 4”.
نوريتش سيتي x توتنهام هوتسبير – الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.
بيرنلي x مانشستر يونايتد – الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.
دوري أبطال إفريقيا:
زيسكو الزامبي x الزمالك – الساعة الثالثة عصرًا، وتذاع على “بي إن سبورتس 1”.
النجم الساحلي التونسي x الهلال السوداني – الساعة السادسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 1”.
اتحاد الجزائر x ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي – الساعة السادسة مساءً وتذاع على “بي إن سبورتس 3”.
الأهلي x بلاتينيوم الزيمبابوي – الساعة التاسعة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 1”.
الوداد المغربي x بيترو أتلتيكو الأنجولي – الساعة التاسعة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 3”.
البطولة العربية
الاتحاد السكندري x الإسماعيلي – الساعة السادسة مساءً، وتذاع على “أبو ظبي 3”.
الدوري الإنجليزي:
نيوكاسل x إيفرتون – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.
ساوثهامبتون x كريستال بالاس – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 6”.
واتفورد x أستون فيلا – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 5”.
وست هام يونايتد x ليستر سيتي – الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 4”.
نوريتش سيتي x توتنهام هوتسبير – الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.
بيرنلي x مانشستر يونايتد – الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.
الدوري الإنجليزي:
نيوكاسل x إيفرتون – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.
ساوثهامبتون x كريستال بالاس – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 6”.
واتفورد x أستون فيلا – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 5”.
وست هام يونايتد x ليستر سيتي – الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 4”.
نوريتش سيتي x توتنهام هوتسبير – الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.
بيرنلي x مانشستر يونايتد – الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.