» مطربة أمريكية تسمى ابنتها على سورة بالقرآن

28 ديسمبر 2019 - 12:47 م

كشفت المغنية الأمريكية، جينيفر جراوت، التي أعلنت إسلامها منذ سنوات، أنها سمت ابنتها على اسم سورة من القرآن تعلقت بها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمريكية جينيفر جراوت، وهي تعلن إنها أحبت سورة "القمر" وسمت اسم ابنتها على اسم السورة.

وقد تداول خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو للمطربة الأمريكية، جينيفر جراوت، وهي تتلو القرآن بصوت عذب، حيث أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت إعجاب الملايين.

وعقب انتشار الفيديو، ظهرت جينيفر جراوت، في الصور بحجاب بسيط، وعصري، واحتفظت بجمالها المعتاد عليه، لتفاجئ النشطاء، لاسيما أن خبر إعلان إسلامها لم يتم تداوله إلا مع انتشار الفيديو الأخير.

وأعلنت جينيفر جراوت، إسلامها قبل سنوات قليلة، ثم تزوجت من المغربي سعيد الزاتي، ورزقت منه ابنتهما "قمر"، وابتعدت عن الأنظار لفترة على الرغم من تحقيقها شهرة واسعة في الوطن العربي.

وكانت جينيفر جراوت، قد انطلقت في عالم النجومية قبل 6 سنوات، ومن الوطن العربي، على الرغم من كونها أمريكية الجنسية، وذلك بعد مشاركتها في الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "آراب جوت تالنت" وأثارت إعجاب الجميع .