بالصور.. مصرع وإصابة 38 في حادث تصادم بالعين السخنة

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قضايا وحوادث

حادث تصادم بالعين السخنة
حادث تصادم بالعين السخنة
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عبد القادر وحيد- متابعات

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حادث تصادم

العين السخنة

مصرع 6

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 32 آخرين في حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وآخر نقل بطريق " العين السخنة - الزعفرانة".

على الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، حيث ت نقل المصابين.

وكان اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق، بوقوع حادث تصادم بجوار منتجع بورتو السخنة، على مسافة 86 كيلو من السويس.

وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين أن المصابين يحملون جنسيات مختلفة.

وقد تم الدفع  بعدد من المحافظات المجاورة بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات المختلفة، وتتولى أجهزة الأمن التحقيق في الواقعة.

كما قام رجال المرور والإسعاف  بالانتقال إلى مكان الحادث، وتقديم الدعم اللازم للمصابين والجرحى، ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتقديم الإسعافات الأولية.



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