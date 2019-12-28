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في حفل خطوبتهما..

شاهد.. مفاجأة تامر حسنى لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

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الفنانة هنادي مهنا
الفنانة هنادي مهنا
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علا خطاب

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تامر حسني

خطوبة

هنادي مهنا

أحمد خالد صالح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لحفل خطوبة الفنانة هنادي مهنا ونجل الفنان خالد صالح، حيث قام الثنائي بالرقص على أغنية "عينيا بتحبك" للفنان تامر حسني.

وحرص الفنان تامر حسني، على حضور الحفل العائلي للثنائي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، حيث قام الثنائي بالرقص على أنغام أغنية "عينيا بتحبك" أثناء التقاطهما مقطع فيديو لهما على طريقة السيلفي.

يذكر أن هنادي مهنى، شاركت خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل "زلزال" الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، وجسدت من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.


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