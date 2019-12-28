سعد الدين إبراهيم يكشف مفاجأة عن " شعبان عبد الرحيم"

28 ديسمبر 2019 - 01:45 م

قال سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية إنه كان قد وجه دعوة للفنان الشعبي الراحل "شعبان عبد الرحيم"، قبل وفاته.

وكتب إبراهيم من خلال مقال له نشرته المصري اليوم : " دعوت المطرب شعبان عبدالرحيم لرواق مركز ابن خلدون، ووافق من حيث المبدأ، وحددنا موعدا، لكن وافته المنية وانتقل إلى رحاب ربه، قبل تلبية الدعوة".

وتابع قائلا : " فرحم الله ذلك المطرب الذى عشقته الجماهير، من الخليج إلى المحيط".

وأوضح سعد الدين إبراهيم أن شعبان عبدالرحيم كان قد هجاني فى إحدى أغانيه، التى أطلقها حينما علم بزيارة قمت بها لإسرائيل، عام 2018.

كما تحدث إبراهيم عن ظهور وذيوع نوع من الغناء الشعبى باللهجة العامية.

وأشار إلى أن أهم هؤلاء المطربان أحمد عدوية، وشعبان عبدالرحيم، الذى رحل عن دُنيانا، فى 3 ديسمبر 2019، والذى قد أصبح مدرسة متميزة، سرعان ما حاكاها جيل كامل من مطربى الطبقات الدُنيا.

وأضاف أنه قد ساعد على شعبية شعبان عبدالرحيم بعض مَن كتبوا له أغانيه، وأهمهم الشاعر إسلام خليل، الذى انتقل به نقلة نوعية، بكتابة أغان تواكبت مع أهم الأحداث السياسية فى وقتها.

كما أشار إبراهيم إلى أن ذيوع أغانى شعبان عبدالرحيم، أنه جزء لا يتجزأ من ظاهرة عالمية للأغانى والموسيقى التى أطلقوا عليها فى الغرب تعبير" راب".