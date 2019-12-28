الرئيس الجزائري يعيّن عبد العزيز جراد رئيسا للحكومة

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عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
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متابعات- الدويني فولي

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أفادت وسائل إعلام جزائرية، بأن الرئيس الجزائرية عبد المجيد تبون عيّن أستاذ العلوم السياسية عبد العزيز جراد رئيسا جديدا للحكومة.

وحسب التلفزيون الرسمي الجزائري، اليوم السبت، أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعلن عبد العزيز جراد، وزيرًا أول خلفا لصبري بوقادوم.

يذكر أن عبد العزيز جراد شغل سابقًا منصب مستشار دبلوماسي في عهد الرئيس علي كافي ثم منصب أمين عام للرئاسة في عهد الرئيس الأسبق اليمين زروال، فمدير المدرسة الوطنية للإدارة لمدة 5 سنوات.

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