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مصر تدخل موسوعة جينيس لعام 2019

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لوحة للملك «توت عنخ آمون» تدخل موسوعة جينيس
لوحة للملك «توت عنخ آمون» تدخل موسوعة جينيس
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أحمد سالم

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موسوعة جينيس

توت عنخ امون

المتحف المصري الكبير

أقيمت احتفالية صباح اليوم السبت بالمتحف المصري الكبير لتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس الرقمية لرسم لوحة بأكبر عدد من أكواب القهوة، حيث تم رسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون باستخدام عدد 7.260 كوب قهوة مصنوعة من الموزاييك كرمز للمحبة والترحيب.

وجاءت الفعالية بحضور غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس مدير المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية، والدكتورة ميرهان رجب مساعد المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، و والدكتور عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير.

وانتهت الفعالية بقيام مؤسسة "جينيس" للأرقام القياسية بتسجيل هذا العمل الفني بالموسوعة لعام 2019 باسم مصر كلوحة فنية يتم تنفيذها بأكبر عدد من أكواب القهوة.

شاهد الصور..




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