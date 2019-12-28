بشرى سارة للسعوديين ستحدث العام المقبل

28 ديسمبر 2019 - 06:21 م

كشفت الدكتورة نوف الغامدي، مستشارة التنمية الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، عن خطة توطين عدد من الوظائف، مشيرة إلى أنه سيتم إحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

جاء هذا في تصريحات لها اليوم السبت لوكالة "سبوتنيك" الروسية، تعليقًا على نفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، صحة ما يتم تداوله بشأن إلغاء توطين عدد من المهن.

وكانت السعودية قد شرعت يوم أمس، فى تنفيذ المرحلة الأولى من القرار الوزاري الصادر من وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، القاضي بتوطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي.

وقالت "الغامدي" إن توجه وزارة العمل المستمر في الدفع لبعض التنظيمات المتعلقة بتحفيز توطين الوظائف في القطاع الخاص، تهدف للارتقاء من التوظيف الكمي إلى التوطين النوعي والكمي الذي يتواكب مع أهداف رؤية 2030.

وتابعت أن المملكة تستهدف ضمن رؤية 2030 خفض معدل البطالة إلى 7?، كما تخطط لخفضها إلى 9 ? خلال 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

كما أشادت بالكوادر السعودية، مشيرة إلى أن دخولها مجال العمل أثبت نجاحات في جميع القطاعات التي تم فيها التوطين للوظائف القيادية وغيرها.