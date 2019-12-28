» تأييد حبس البطلة المقاطع الإباحية سنة مع الشغل

قررت محكمة جنح مستأنف الجيزة، مساء اليوم السبت، حبس الراقصة "جوهرة"، سنة مع الشغل على خلفية الفيديوهات الإباحية المسربة بصحبة شاب.

حيث اتهمتها المحكمة بالتحريض على الفسق والفجور، وجاء حكم التأييد بعد أن رفضت الاستئناف المقدم من الراقصة.

وفي وقت سابق، قدم عاصم قنديل المحامي، وكيل الراقصة جوهرة، مذكرة إلى هيئة محكمة جنح مستأنف الجيزة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط الموجهة في حق موكلته، كما دفع أيضا ببطلان تفتيش إقامتها، وانعدام الدليل على قيامها بالتهمة الموجهة إليها، وعدم جدية التحريات.

وحجزت محكمة جنح مستأنف الجيزة، في وقت سابق الدفع المقدم من الراقصة الروسية “إيكاترينا أندريفا”، والشهيرة بـ”جوهرة” باستئناف حكم حبسها سنة مع الشغل، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، للحكم في جلسة 28 ديسمبر الجاري.