الدوري السعودي.. النصر يتخطى الفيحاء برباعية

28 ديسمبر 2019 - 07:42 م

حقق فريق النصر فوزًا كبيرًا على الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الجانبين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقدم الفيحاء بهدف سجله روني فيرنانيدز في الدقيقة 11، وتعادل النصر بهدف سجله عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، وأضاف سلطان الغنام الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 81 وأضاف حمد الله الهدف الثاني له والثالث للنصر في الدقيقة 88 قبل أن يسجل الهدف الثالث له (هاتريك) والرابع لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد لاعبي الفيحاء صامويل أوسو في الدقيقة 43 وأدميلسون دياز في الدقيقة 70، وطرد براد جونز حارس النصر في الدقيقة 65.

ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز التاسع.

جاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين ، وسرعان ما سيطر فريق النصر على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات متتالية في محاولة لإيجاد ثغرة في دفاعات الفيحاء، لكنه فشل في ذلك.

في المقابل، كان الفيحاء أكثر واقعية حيث اعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة مستغلا المساحات التي ظهرت في دفاع النصر نتيجة الاندفاع الهجومي.

وفي الدقيقة الخامسة أهدر روني فيرنانديز، لاعب الفيحاء، فرصة تسجيل الهدف الأول للقاء عندما استلم تمريرة بينية من منتصف الملعب وانطلق بها حتى دخل منطقة الجزاء وأصبح في مواجهة براد جونز لكن عوض خميس الفرج تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة لحظة خروج جونز من مرماه لترتد إلى فيرنانديز الذي سددها من داخل منطقة الست ياردات لكنها اصطدمت بالقائم وخرجت لركلة مرمى.

ورغم محاولات النصر الهجومية إلا أن الفيحاء تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 11 عندما انطلق صامويل أوسو من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية قابلها روني فيرنانيدز بتسديدة إلى داخل المرمى.

وجاءت أولى هجمات النصر الخطيرة على المرمى في الدقيقة 13 عندما سدد عبد الرزاق حمد الله كرة قوية من على حدود منطقة جزاء الفيحاء من الناحية اليسرى لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس عامر شفيع.

وأهدر صماويل أوسو فرصة تسجيل الهدف الثاني للفيحاء في الدقيقة 13 عندما لعبت تمريرة عرضية من الجانب الأيمن خلف مدافعي النصر قابلها أوسو بضربة رأس لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

بعد هذه الهجمة استمرت محاولات النصر الهجومية لإيجاد ثغرة في دفاع الفيحاء الذي واصل اعتماده على الهجمات المرتدة التي شكلت صعوبة للاعبي النصر لإفسادها.

ولم يتمكن فريق النصر من تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الفيحاء حيث تمكن مدافعي الفيحاء وحارس المرمى من إفسادها قبل أن تشكل خطورة حقيقية على المرمى، ولم تشهد الدقائق المتبقية اي أحداث في المباراة باستثناء حصول صامويل أوسو لاعب الفيحاء على البطاقة الحمراء في الدقيقة 43.

ومر الوقت المتبقي بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الفيحاء 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف النصر من محاولاته الهجومية سعيا لتسجيل هدف التعادل مستغلا النقص العدد في صفوف الفيحاء، الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمدا على شن الهجمات المرتدة.

وكاد النصر أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 47 عندما لعبت تمريرة رضية من الجانب الايمن استلمها حمد الله على صدره وسدد كرة أرضية زاحفة تصدى اصطدمت بيد عامر شفيع حارس الفيحاء قبل أن يبعدها الدفاع لركلة ركنية لم تستغل.

وكاد أحمد موسى أن يسجل هدف التعادل للنصر في الدقيقة 53 عندما سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها علت العارضة.

وشهدت الدقيقة 65 طرد براد جونز حارس النصر بعدما قام بعرقلة روني فيرنانديز خارج منطقة الجزاء حيث لعبت كرة طولية أعادها فهد الجميعة بالخطأ ليحصل عليها فيرنانديز الذي راوغ جونز قبل أن يقوم الاخير بعرقلته ليشهر الحكم البطاقة الحمراء، بالإضافة لطرد أحد أعضاء الجهاز الفني للنصر بسبب الاعتراض.

وعلى الفور قام النصر بإجراء تبديلا اضطراريا بإشراك زيد البواردي الحارس البديل بدلا من عبد الله الخيبري.

وفي الدقيقة 70 احتسب الحكم ركلة جزاء للنصر بعدما لمست الكرة يد أدميلسون دياز ليعترض اللاعب بشدة ليشهر له الحكم البطاقة الحمراء مباشرة، ليعود الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد والتي أكدت قراره.

وسدد حمد الله ركلة الجزاء في الدقيقة 73 مسجلا منها هدف التعادل للنصر.

وكان أحمد موسى قريبا من تسجيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 76 عندما وصلت إليه الكرة داخل منطقة جزاء الفيحاء وسدد كرة قوية لكنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 81 سجل النصر الهدف الثاني عندما توغل جوليانو فيكتور بالكرة من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية قابلها سلطان الغنام بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إلى داخل المرمى.

وألغى الحكم هدفا للنصر في الدقيقة 85 عندما انفرد نور الدين أمرابط بالحارس عامر شفيع ووضع الكرة إلى داخل المرمى إلا أن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل أمرابط.

كثف النصر من محاولاته الهجومية بحثا عن تعديل النتيجة، فيما شن النصر هجمات مرتدة مستغلا الاندفاع الهجومي للفيحاء، واستطاع تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88 عندما دخل أحمد موسى بالكرة داخل منطقة جزاء الفيحاء من الناحية اليسرى ومررها إلى حمد الله الذي وضعها إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل حمد الله الهدف الثالث له والرابع لفريقه عندما توغل أحمد موسى بالكرة من الناحية اليسرى ومررها إلى حمد الله الذي وضعها بسهولة إلى داخل المرمى.