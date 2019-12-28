» «فايلر» يعلن تشكيل الأهلي أمام بلاتنيوم

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، تشكيل فريقه لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي بعد قليل، على ملعب السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أحمد فتحي - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جونيور أجاي
خط الهجوم : وليد أزارو.
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