بالفيديو.. نجمة شهيرة تبكي خلال خطبتها بسبب تامر حسني

احتفلت أمس الجمعة الفنانة هنادي مهنى على خطبتها من الفنان أحمد خالد صالح في جو عائلي ‏اقتصر على حضور الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من النجوم.‏

وفاجأ الموسيقار هاني مهنى، ابنته هنادي، خلال الحفل، بحضور الفنان تامر حسني، لعلمه بحبها الشديد له، وما إن رأته حتى بدت عليها علامات الدهشة وبكت بمجرد اقتراب "تامر" منها لتهنئتها.

على جانب آخر، كانت هنادي مهنى قد حصلت في بداية أكتوبر الماضي على جائزة أفضل ممثلة صاعدة في حفل توزيع جوائز كأس ‏إنرجي للدراما.



