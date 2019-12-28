«كريم عبدالعزيز»: فكرت من الانسحاب أمام «أحمد زكي»

كشف الفنان كريم عبدالعزيز، أنه فكر في الانسحاب عند وقوفه لأول مرة أمام الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم "اضحك الصورة ‏تطلع حلوة" في بداية مسيرته الفنية.‏

ووصف كريم في تصريحات إلى برنامج "عرب وود" على قناة "روتانا سينما"، الفنان الراحل بأنه كان "ممثلًا ‏جبارًا وعبقريًا".

وأشار إلى أنه لا يمكن أن ينسى أول ثانية وقف فيها أمامه، لافتًا إلى أنه أصيب بحالة ذعر ورعب، عندما نظر إلى عينيه للمرة الأولى، إلى الحد أنه فكر الانسحاب من التصوير ‏والعودة للمنزل.‏

من جهة أخرى، كشف "كريم" عن أنه لو يكن يحترف الفن، لكان عمل طيارًا.

وقال "لو كما كنتش اشتغلت في الفن كنت هشتغل طيار، واكتشفت سبب ذلك بعد سنين، لأن الطيران والفن مهنتان مفيهومش روتين، وأنا بطبعي لا أحب الروتين".

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