«السيسي» يوجه بهذا الأمر العاجل بشأن ليبيا

28 ديسمبر 2019 - 08:08 م

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا، وكذلك تسوية الأزمة بشكل كامل مع حل جميع جوانبها.

جاء هذا خلال اجتماع اليوم السبت، ضم قيادات الحكومة، حيث تم بحث "تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي".

وضم الاجتماع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والموارد المائية والري، والداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

ودعا "السيسي" بحسب السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى تسوية الأزمة الليبية بشكل كامل مع حل كل جوانبها ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة.

وتطرق الاجتماع إلى "مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة".

وجرى الاجتماع في الوقت الذي كثف فيه السيسي اتصالاته الخارجية ردا على نية تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوقاف الوطني المعترف بها دوليا بقيادة، فايز السراج.