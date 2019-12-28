» مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يسقط أمام الهلال

28 ديسمبر 2019 - 08:09 م

حقق فريق الهلال السوداني فوزًا غاليًا على النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الاوليمبي برادس، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن اللاعب طاهر الطاهر من تسجيل هدف الفوز للفريق السوادني في الدقيقة 59 من عمر المباراة ليقود فريقه لحصد النقاط المباراة في اللقاء الأفريقي الأول تحت قيادة المدير الفني المصري حمادة صدقي.

ورفع الهلال رصيده الي 6 نقاط متساويا مع النجم الساحلي المتصدر وبفارق 3 نقاط عن النادي الأهلي والذي يواجه فريق بلاتنيوم ستارز الزيمبابوي بعد قليل في الجولة نفسها بملعب السلام.