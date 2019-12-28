  • السبت 28 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبلاتينوم الزيمبابوي

الرئيس السابق محمد حسني مبارك

القضاء يرفض تجريد «مبارك» من النياشين والأوسمة ومصادرة أملاكه

السيسي

«السيسي» يوجه بهذا الأمر العاجل بشأن ليبيا

ابو جبل

شاهد.. الفوطة «المسحورة» تُثير أزمة في مباراة الزمالك وزيسكو

أرشيفية

غير صالح للاستخدام.. «اللى التصدير يرفضه المصرى ياكله»

نساء سعوديات

بشرى سارة للسعوديين ستحدث العام المقبل

المرازي

«المرازي» يدق جرس الإنذار بعد أزمة صحية مفاجئة بمطار القاهرة

سحر وشعوذة - أرشيفية

نصابو «السوشيال ميديا».. ماجستير ودكتوراه فى الجن والشياطين

وفاة لاعب كرة القدم الـ"الأسطورة" بجرعة مخدرات زائدة

صور.. لاعب دولي شهير ينفصل عن زوجته ويرتبط بابنة أختها

مقاتلات إف 16

خطوة عسكرية أمريكية غير متوقعة ضد "أردوغان"

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يسقط أمام الهلال

الرياضة

الهلال السوداني
الهلال السوداني
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

4 مطالب من الأهلي لـ«الكاف».. تعرف عليها

#

نجم الأهلي السابق يفتح النار على الفريق بعد الهزيمة من النجم

#

سفير مصر في تونس: «مباراة النجم الساحلي محسومة للأهلي»

#

دوري الأبطال.. موعد مباراة النجم الساحلي والأهلي

المصريون

النجم الساحلى

طاهر

الهلال

حقق فريق الهلال السوداني فوزًا غاليًا على النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الاوليمبي برادس، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن اللاعب طاهر الطاهر من تسجيل هدف الفوز للفريق السوادني في الدقيقة 59 من عمر المباراة ليقود فريقه لحصد النقاط المباراة في اللقاء الأفريقي الأول تحت قيادة المدير الفني المصري حمادة صدقي.

ورفع الهلال رصيده الي 6 نقاط متساويا مع النجم الساحلي المتصدر وبفارق 3 نقاط عن النادي الأهلي والذي يواجه فريق بلاتنيوم ستارز الزيمبابوي بعد قليل في الجولة نفسها بملعب السلام.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع عد ضحايا حادث «بورسعيد - دمياط»
» جماهير الأهلي تهاجم «الخطيب» قبل مواجهة بلاتنيوم
» بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي
» هجوم إيراني حاد ومفاجئ على الكويت
» مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يسقط أمام الهلال
» تأييد حبس البطلة المقاطع الإباحية سنة مع الشغل
» «فايلر» يعلن تشكيل الأهلي أمام بلاتنيوم
» مصرع 21 وإصابة 14 في حادث بطريق «بورسعيد – دمياط»
» بمشاركة «المحمدي».. أستون فيلا يسقط أمام واتفورد
» ابنة الـ 6سنوات تنقذ والدتها من الموت بعد إصابتها بسكتة دماغية
» "كريستيانو" يفاجئ الجميع بشأن ولي عهد خليجي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك