أبطال إفريقيا.. صن داونز يهزم اتحاد العاصمة بهدف «كيكانا»

28 ديسمبر 2019 - 08:22 م

اقتنص فريق صن داونز الجنوب أفريقي فوزًا غاليًا على اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في إطار المرحلة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز كيكانا هدف المباراة الوحيد لصن داونز في الدقيقة 59 .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد صن دوانز إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد اتحاد العاصمة عند نقطتين في المجموعة التي تضم أيضًا فريقي الوداد البيضاوي المغربي وبترو أتلتيكو الأنجولي.