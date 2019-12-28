  • السبت 28 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبلاتينوم الزيمبابوي

الرئيس السابق محمد حسني مبارك

القضاء يرفض تجريد «مبارك» من النياشين والأوسمة ومصادرة أملاكه

السيسي

«السيسي» يوجه بهذا الأمر العاجل بشأن ليبيا

ابو جبل

شاهد.. الفوطة «المسحورة» تُثير أزمة في مباراة الزمالك وزيسكو

أرشيفية

غير صالح للاستخدام.. «اللى التصدير يرفضه المصرى ياكله»

نساء سعوديات

بشرى سارة للسعوديين ستحدث العام المقبل

المرازي

«المرازي» يدق جرس الإنذار بعد أزمة صحية مفاجئة بمطار القاهرة

سحر وشعوذة - أرشيفية

نصابو «السوشيال ميديا».. ماجستير ودكتوراه فى الجن والشياطين

وفاة لاعب كرة القدم الـ"الأسطورة" بجرعة مخدرات زائدة

صور.. لاعب دولي شهير ينفصل عن زوجته ويرتبط بابنة أختها

مقاتلات إف 16

خطوة عسكرية أمريكية غير متوقعة ضد "أردوغان"

.. وصل لـ 22 جثة

ارتفاع عد ضحايا حادث «بورسعيد - دمياط»

قضايا وحوادث

حادث تصادم
حادث تصادم
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مصرع 21 وإصابة 14 في حادث بطريق «بورسعيد – دمياط»

#

بوتين يعزي ضحايا حادث تحطم الطائرة بكازاخستان

#

ارتفاع عدد ضحايا تفجير ألمانيا

#

ارتفاع عدد ضحايا إعصار"بلبل".. وفقدان 5 أشخاص

ارتفاع ضحايا

حادث طريق بورسعيد

حادث تصادم أتوبيس

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس، بسيارة نقل في بورسعيد إلى 22، بعد وفاة حالة جديدة، فضلًا عن إصابة 7 آخرين.

وتم التحفظ على الـ22 جثة بمشرحة مستشفيات بورسعيد العام والتضامن والزهور، تحت تصرف النيابة العامة، لحين التعرف على هويتهم واستخراج تصاريح الدفن.

وتلقى مرفق الإسعاف بلاغات بوجود حادث على طريق "بورسعيد - دمياط" نتيجة تصادم سيارة نقل بـ"مقطورة" مع سيارة "ميني باص".

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المنطقة محل البلاغ، ونقلت 18 جثة و6 مصابين إلى مستشفيات المحافظة المختلفة، في ظل توقعات بزيادة حالات الوفاة، نظرًا لخطورة الحالة الصحية للمصابين ووجود عدد من الجثث في موقع الحادث جاري استخراجها من بين حطام السيارة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع عد ضحايا حادث «بورسعيد - دمياط»
» جماهير الأهلي تهاجم «الخطيب» قبل مواجهة بلاتنيوم
» بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي
» هجوم إيراني حاد ومفاجئ على الكويت
» مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يسقط أمام الهلال
» تأييد حبس البطلة المقاطع الإباحية سنة مع الشغل
» «فايلر» يعلن تشكيل الأهلي أمام بلاتنيوم
» مصرع 21 وإصابة 14 في حادث بطريق «بورسعيد – دمياط»
» بمشاركة «المحمدي».. أستون فيلا يسقط أمام واتفورد
» ابنة الـ 6سنوات تنقذ والدتها من الموت بعد إصابتها بسكتة دماغية
» "كريستيانو" يفاجئ الجميع بشأن ولي عهد خليجي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك