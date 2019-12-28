» ارتفاع عد ضحايا حادث «بورسعيد - دمياط»

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس، بسيارة نقل في بورسعيد إلى 22، بعد وفاة حالة جديدة، فضلًا عن إصابة 7 آخرين.

وتم التحفظ على الـ22 جثة بمشرحة مستشفيات بورسعيد العام والتضامن والزهور، تحت تصرف النيابة العامة، لحين التعرف على هويتهم واستخراج تصاريح الدفن.

وتلقى مرفق الإسعاف بلاغات بوجود حادث على طريق "بورسعيد - دمياط" نتيجة تصادم سيارة نقل بـ"مقطورة" مع سيارة "ميني باص".

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المنطقة محل البلاغ، ونقلت 18 جثة و6 مصابين إلى مستشفيات المحافظة المختلفة، في ظل توقعات بزيادة حالات الوفاة، نظرًا لخطورة الحالة الصحية للمصابين ووجود عدد من الجثث في موقع الحادث جاري استخراجها من بين حطام السيارة.