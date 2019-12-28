  • السبت 28 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حادث تصادم

الكشف عن التفاصيل جديدة بحادث بورسعيد المروع

وليد سليمان الأهلي

الأهلي يفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي بثنائية في دوري الأبطال

الإخوان

«الشهادة» يزلزل كيان الإخوان

أرشيفية

أمطار وبرد يصل للصقيع.. درجات الحرارة المتوقعة غدًا

عز

الترحيل إلى مصر يواجه عبد الرحمن عز في بريطانيا

الرئيس السابق محمد حسني مبارك

القضاء يرفض تجريد «مبارك» من النياشين والأوسمة ومصادرة أملاكه

السيسي

«السيسي» يوجه بهذا الأمر العاجل بشأن ليبيا

ابو جبل

شاهد.. الفوطة «المسحورة» تُثير أزمة في مباراة الزمالك وزيسكو

أرشيفية

غير صالح للاستخدام.. «اللى التصدير يرفضه المصرى ياكله»

المرازي

«المرازي» يدق جرس الإنذار بعد أزمة صحية مفاجئة بمطار القاهرة

الترحيل إلى مصر يواجه عبد الرحمن عز في بريطانيا

الحياة السياسية

عز
عز
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

أسبوع الانتحار.. صيحات تحذير لوقف مسلسل إزهاق الأرواح

#

مصر تكشف سبب قطع العلاقات مع قطر

#

استاذ مناعة وفيروسات يكشف عن علاج جديد للإيدز

#

سفير مصر ببريطانيا يرحب بالفوز بمقعد فى مجلس المنظمة البحرية الدولية

عبد الرحمن عز

الحاد

نورهان نصار

الدحيح

أميرة عبد العال

فجرت وفاة الناشطة "نورهان نصار" التي تركت الإسلام قبل 4 سنوات وانضمت إلى منظمة أوروبية، تدعم الإلحاد في عدد من الدول العربية، مناقشات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين المؤيدين للدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإقامة صلاة الجنازة عليها وفقًا للشعائر الإسلامية، وبين الرافضين لأداء هذه الطقوس، باعتبارها ماتت ملحدة لا تؤمن بالإسلام.

أبرز هذه المناوشات ما جرى بين الناشط عبد الرحمن عز، المتواجد في بريطانيا، وبين الصحفية أميرة عبد العال.

البداية كانت بنشر "عز" آيات قرآنية، وكتابات عبر حسابه على "فيس بوك" تدليلًا على عدم جواز الترحم على من مات على غير ملة الإسلام، بالإضافة إلى التذكير بأن من مباديء العلمانية التي يؤمن بها المنادون بالترحم على "نورهان نصار"، هي احترام حرية الاعتقاد، أي احترام حرية اعتقادها وعدم إقامة طقوس إسلامية عقب وفاتها طالما ماتت غير مؤمنة به.

عقب ذلك ردت الصحفية "أميرة عبد العال" منتقدة "عز"، معتبرة ما ينشره بمثابة أحكام على الحياة الدينية للآخرين، معربة عن تمنيها بأن يتم ترحيله إلى مصر.

وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "عبد الرحمن عز اللي عامل لجوء وقاعد في بلاد الكفرة والملاحدة، وبياخد منهم معونة زعلان قوي عشان الناس اللي بتدعي بالرحمة للبنت اللي ماتت فجأة عشان هي ملحدة ومرتدة وشغالة في برنامج الدحيح الوحش الملحد اللي هو مش على هوى اللي جايبينه وهو قرر إنهم هالكين وهيدخلوا النارأنا اتمنى من كل قلبي ان افكار عبد الرحمن دي تتفضح ويرحلوه على مصر عشان يعيش مع أشباهه"، وختمت منشورها بلفظ خارج.

ونحت المجادلات بين الطرفين منحى آخر حيث تم تبادل السباب والشتائم على نطاق واسع، كما تدخل ناشطون على خط الأزمة.

ولجأ "عز" إلى استخدام ألفاظ خارجة في الرد على "أميرة عبد العال"، ما تسبب في توجيه انتقادات حادة له، لكنه بررها بأن هذا نزولًا إلى مستواها بحسب قوله.

وعرفت "عبد العال" الشابة المتوفية في ردها على متابعة لها قائلة: "بنت اسمها نورهان نصار بتدرس في بريطانيا حتة ملاك بشهادة اللي عرفوها وشغالة مع الغندور في برنامج الدحيح ونزل نعي على بروفايله لما ماتت فجأة واتصلى عليها وادفنت في مقابر المسلمين هناك.. فازاي بقى".

ومن أبرز المشاركين في المناقشات، الصحفي عبد الرحمن فارس، الذي انضم لـ"أميرة عبد العال"، ساخرًا من "عز" بسبب ردوده "غير اللائقة" عليها.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الإسماعيلي يفوز على الاتحاد بهدف نظيف في البطولة العربية
» نشرة اقتصادية.. أسعار الدولار والذهب اليوم السبت
» ارتفاع عد ضحايا حادث «بورسعيد - دمياط»
» جماهير الأهلي تهاجم «الخطيب» قبل مواجهة بلاتنيوم
» هجوم إيراني حاد ومفاجئ على الكويت
» مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يسقط أمام الهلال
» تأييد حبس البطلة المقاطع الإباحية سنة مع الشغل
» قرار قضائي بشأن السارقة الثرية بالكويت
» بمشاركة «المحمدي».. أستون فيلا يسقط أمام واتفورد
» بشرى سارة للسعوديين ستحدث العام المقبل
» «الشهادة» يزلزل كيان الإخوان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك