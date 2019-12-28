أم تحقن طفلها المصاب بالسرطان بالبراز

كادت أم أمريكية أن تتسبب في وفادة ابنها المصاب بالسرطان عن طريق حقنه بالبراز، ظنًا منها أن ذلك سيساعد على تحسين حالته الصحية.

وحبست تيفاني ألبرتس (41 عامًا) قبل سبع سنوات بعد اعترافها بحقن البالغ من العمر 15 عامًا، بالبراز.

وكان الأطباء في ولاية "إنديانا" أصابتهم الدهشة بعد إصابة الصبي بعدد من التهابات الدم غير المبررة، ما دفعهم لوضع كاميرات سرية في غرفته، لمحاولة فك اللغز.

وكان يمكن للعدوى أن تقتل الطفل الذي يعاني من سرطان الدم، فيما اضطر الأطباء إلى إيقاف علاجه الكيميائي لمدة شهرين.

وبعد إلقاء القبض عليها، اعترفت "ألبرتس" بأنها حقنت ابنها ببرازه، مدعية أن ذلك من أجل مصلحته، إذ ظنت أن ذلك سيؤدي إلى نقله إلى طابق آخر بالمستشفى، ليحصل على رعاية أفضل.

واعترفت ألبرتس، التي فقدت زوجها في وقت سابق من هذا العام، بحقن نجلها في الوريد عدة مرات. وقد تم تبرئتها من محاولة اغتيال في سبتمبر، حسبما ذكرت صحيفة "إندي ستار".

لكنه حُكم عليها الخميس الماضي بتهمة إهمال ابنها، الذي أصبح في حالة جيدة الآن.