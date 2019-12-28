» نشرة اقتصادية.. أسعار الدولار والذهب اليوم السبت

28 ديسمبر 2019 - 09:48 م

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية في عدد من البنوك اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا في الأسعار.

في بنك مصر، سجل سعر العملة الخضراء، 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

أما البنك الأهلي المصري فسجل 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

جاء هذا في حين بلغ السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع.

بينما سجل السعر في بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس 16.00 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.



الذهب

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 675 جنيها.

وجاء سعر الجرام 24 نحو 771.4 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 578.6 جنيهًا

وسعر الجنيه الذهب 5400 جنيه.