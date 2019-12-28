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الإسماعيلي يفوز على الاتحاد بهدف نظيف في البطولة العربية

الرياضة

الاسماعيلى والاتحاد السكندرى
الاسماعيلى والاتحاد السكندرى
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المصريون ووكالات

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حقق فريق الإسماعيلي المصري، السبت، فوزًا هامًا على مضيفه ومواطنه الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في مباراة الذهاب للدور ربع النهائي في البطولة العربية للأندية لكرة القدم.
سيطر الإسماعيلي على مجريات الشوط الأول، وكان الأكثر خطورة، ونجح في تسجيل هدف اللقاء الوحيد عن طريق محمد الشامي في الدقيقة 34.
على العكس في الشوط الثاني، سيطر الاتحاد وشكل خطورة كبيرة على مرمى الضيوف، ولكن تألق الدفاع منع الاتحاد من التسجيل.
وتقام مباراة الإياب على ملعب الإسماعيلي في 24 يناير / كانون الثاني المقبل.
ويحتاج الإسماعيلي للتأهل لنصف النهائي، أن يحقق الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب أو التعادل بأي نتيجة. -

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