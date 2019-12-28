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وليد سليمان الأهلي

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الأهلي يفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي بثنائية في دوري الأبطال

الرياضة

وليد سليمان الأهلي
وليد سليمان الأهلي
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المصريون ـ متابعات

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حقق الأهلي فوزا ثمينا على ضيفه فريق بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
الفوز رفع رصيد الأهلي إلى ست نقاط، ليتساوى مع فريقي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، ولكل منهما ست نقاط أيضا، فيما ظل بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.
ويعود الفضل في فوز الأهلي اليوم، إلى لاعبه وليد سليمان الذي سجل هدفي الفريق الأحمر في الدقيقتين 8 و69، ليحقق الأهلي الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات للمسابقة القارية، بعد انتصاره الجولة الماضية على فريق الهلال السوداني بنتيجة 2-1، بعد أن تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام النجم الساحلي بهدف نظيف.
وفي الجولة القادمة، سيحل الأهلي ضيفا على بلاتينيوم في زيمبابوي، فيما سيستضيف الهلال السوداني فريق النجم الساحلي التونسي، وذلك يوم 10 يناير القادم.

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