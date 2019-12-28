الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن حادث بورسعيد المروع

28 ديسمبر 2019 - 10:00 م

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد خالص العزاء إلى الضحايا والمصابين من شهداء العمال بعد تصادم سيارة تريلا مع أتوبيس ميني باص يستقله عمال بأحد مصانع الملابس الجاهزة في محافظة بورسعيد معظمهم فتيات وذلك على طريق بورسعيد – دمياط أمام قرية الفيروز .



وأضاف الغضبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحادث وقع عند قيام سيارة تريلا قادمة من دمياط في اتجاه بورسعيد بالاصطدام مع أتوبيس يضم 30 عامل عند الكيلو 21.



وكشف اللواء عادل الغضبان، أن سيارة التريلا اقتحمت سور قرية سياحية جراء رعونة السائق وقطعت الطريق مما تسبب في الحادث الأليم.



وأكد الغضبان، أن طريق بورسعيد - دمياط آمن تماما وعلى أعلى مستوى من الآمان وتتم صيانته ولكن سائقي النقل الثقيل لا تراعي الطريق.



وتابع محافظ بورسعيد، أنه مندهش تماما من الحادث الأليم الغير المبرر خاصة أن أتوبيس العمال كان يسير فى طريقه بسرعته الطبيعبة.



وتابع اللواء عادل الغضبان أن سائق التريلا تم التحفظ عليه في مستشفى بورسعيد مع المصابين وبانتظار استجوابه.



وحول عدد الضحايا الإجمالي قال محافظ بورسعيد أن عدد الضحايا 23 شهيد و 6 مصابين من محافظة دمياط ومن عمال مصنع ملابس جاهزة موضحا أن النيابة قامت بالإفراج عن 9 جثامنين من الضحايا وتم التصريح بدفنهم فيما يوجد بعض الجثامين لم يتم التعرف على أصحابهم حتى الآن.



وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن قانون المرور الجديد يشمل إجراءات رادعة ولكن المشكلة في انضباط السائقين أثناء سيرهم على الطرق.



وأوضح محافظ بورسعيد أنه سيتم صرف إعانة عاجلة من المحافظة تبلغ 10 الآف جنيه لأسرة كل متوفى، و 5 الآف جنيه لكل مصاب، ومن المنتظر صرف تعويضات أخرى من وزارة التضامن الإجتماعي.









