أمستردام.. وقفة احتجاجية تضامنا مع إدلب السورية

28 ديسمبر 2019 - 10:40 م

نظم أبناء الجالية السورية، السبت، وقفة احتجاجية في العاصمة الهولندية أمستردام، احتجاجًا على الهجمات التي يشنها نظام بشار الأسد وروسيا ضد المدنيين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.



وخلال الوقفة، هتف المشاركون بشعارات مناهضة لنظام الأسد وروسيا، داعين لوقف الهجمات على المدنيين في إدلب.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها "أنقذوا إدلب"، و"أوقفوا الحرب في سوريا"، و"يجب محاكمة بوتين والأسد على ما ارتكبوه من جرائم حرب".

ودعا المشاركون العالم إلى عدم الصمت عن الجرائم التي يجري ارتكابها في إدلب ومدن سورية أخرى، والتحرق لإيقاف مأساة الشعب السوري.