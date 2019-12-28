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الصومال.. ارتفاع قتلى التفجير الانتحاري بمقديشو إلى 79

عرب وعالم

تفجير الصومال
تفجير الصومال
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المصريون ووكالات

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ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير السيارة المفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو، السبت، إلى 79 قتيلًا.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن خدمة الإسعاف المجاني المعروفة باسم "آمين" في الصومال أن حصيلة القتلى بلغت 79 شخصا وما لا يقل عن 125 جريحًا.
وكانت آخر حصيلة رسمية أعلنتها خدمة "أمين"، في وقت سابق السبت، وبلغت 76 قتيلا، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.
من جهته، قال إسماعيل مختار، الناطق باسم الحكومة، في تصريح للوكالة إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع في ظل نقل عشرات الجرحى إلى المستشفيات الوطنية.
وفي وقت سابق السبت، قالت مصادر أمنية، إنه جرى تفجير سيارة مفخخة خلال مرور حافلة تقل طلابا جامعيين قرب مركز للجمارك وسط مقديشو.
وأفاد مصدر أمني للأناضول، أن التفجير استهدف مركزا للجمارك في تقاطع "إكس كونترول" الذي كان مكتظا بالسيارات العامة وسط العاصمة.
وأضاف المصدر أن التفجير ألحق أضرارا جسيمة بمحيط الموقع الذي تعرض للتفجير، حيث دمر محالا تجارية وأجزاء من محطة وقود قرب الموقع.
ووقع التفجير في وقت يشهد هذا الشارع الذي يربط العاصمة بإقليم شبيلي السفلى أعمال بناء تنفذه شركة تركية، حيث لقي مواطنان تركيان مصرعهما جراء التفجير.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير إلا أن اصابع الاتهام تشير إلى حركة "الشباب" التي غالبا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات.

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