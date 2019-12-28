» قتيلان في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

28 ديسمبر 2019 - 11:40 م

أعلنت الشرطة الأمريكية، السبت، مقتل شخصين وإصابة 7 أخرين، في إطلاق نار استهدف جمعا كان متواجدا في موقع تصوير أغنية موسيقية في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية.



وقالت شرطة المدينة، إن رجلين وهما جونزالو جونزاليس (20 عاما)، وجوناثان جيمينيز (22 عاما) "لقيا مصرعهما إثر إطلاق نار داهم موقع تصوير أغنية راب موسيقية، مساء الجمعة"، حسبما نقل موقع قناة "إيه بي سي" المحلية.



وأضافت أن الرجلين "لقيا حتفهما في موقع الحادث".

كما أشارت الشرطة أن المصابين "تتراوح أعمارهم بين 17 و23 عاما، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

