» أحمد موسى يوجه رسالة نارية لسائقى النقل

28 ديسمبر 2019 - 11:20 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سائق السيارة النقل الذي اصطدم بأتوبيس عمال مصنع الملابس الجاهزة فى محافظة بورسعيد، لو التزم بالطريق المخصص له، ما كان ليقع الحادث الأليم الذي أودى بحياة 23 شهيدا و 6 مصابين من محافظة دمياط.



وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن السائق لو لديه إنسانية ما كان ليسير بهذه السرعة الكبيرة، مشيرًا إلى أن المواطنين في الشوارع يرون الموت يوميا، بسبب الرعب الذى يتسبب فيه السائقين المتهورين.