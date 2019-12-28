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تعليق ناري لـ"فايلر" على فوز الأهلي والإصابات

الرياضة

رينيه فايلر
رينيه فايلر
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المصريون ـ متابعات

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قال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي في لقاء اليوم كان ضروريًّا، لا سيما في ضوء الصعوبات التي واجهت الفريق في بداية المباراة، والتي تمثلت في إصابة سعد سمير وجونيور أجايي، مما استلزم إجراء تغييرين اضطراريين.
ووجه فايلر الشكر للاعبي الأهلي على المجهود الذي بذلوه في المباراة، وتحقيق الهدف المنشود بالفوز وإضافة ثلاث نقاط إلى رصيد الفريق في المجموعة، موضحًا أن الأهلي يواجه سوء حظ غريب في ما يتعلق بمسألة الإصابات أو تكرارها، لكنه أوضح أنها لا تنم عن أي شيء سوى سوء الحظ بسبب توقيتها.
وأشار المدرب السويسري إلى أن إصابة سعد سمير أصعب من إصابة أجايي، لأنه عائد من غياب طويل عن الملاعب، في حين أن أجايي عانى من آلام في الركبة.
وأوضح رينيه أن هناك أربعة لاعبين محددين لتصويب ركلات الجزاء ويتم التنسيق فيما بينهم.
وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد السلام، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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