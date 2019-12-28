عمرو أديب:" أنا مع فكرة حرمان هؤلاء من الدعم"

28 ديسمبر 2019 - 11:50 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه ليس مؤيدا لفكرة الدولة الأم، التي تقدم الكثير دون ضابط، منوها بأن فرنسا بعد أن كانت دولة رفاهية، مستواها بدأ يتراجع، موضحا أنه مؤيدا لانحياز الدولة للطبقات الفقيرة، ولكن لا بد من مشاركة المواطنين في مجتمعاتهم، معلقا: "هى مش مغارة علي بابا".



وطالب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، بحرمان الطفل الثالث من الحصول على دعم من الدولة، سواء في التموين أو التعليم، معلقا: "واحد عنده بنتين ونفسه في ولد.. مصر كلها تدفع الثمن معاك ليه".



وأَضاف: "بتكلم عن الأسرة التي ستتكون مستقبلا.. من الطفل التالت ربنا معاكم بقا"، متابعا أن مصر فشلت في تنظيم الأسرة بالطرق اللطيفة، معلقا: "المواجهة الحقيقية هى اللي بتكون بالقرش".