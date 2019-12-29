» بعد الفيديو الإباحي .. فنانة شهيرة: الناس بتخاف تظهر معايا

29 ديسمبر 2019 - 06:34 ص

كشفت الفنانة منى فاروق عن عمل فني جديد تجهز له في دبي ، مؤكدة على ثقتها في نجاحه .



وظهرت منى فاروق في مقطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي ، لتعلق قائلة: الناس بتخاف تظهر معايا .



لكن ظهر أحد الأشخاص العاملين معها في العمل الفني الجديد ليعلق قائلا: لم أتخوف من الظهور معك فأنتِ من الفنانات اللواتي يتمتعن بالطيبة لدرجة الهبل.



وكانت السلطات قد ألقت القبض على منى قبل أشهر بسبب انتشار فيديو إباحي لها مع مخرج شهير.



