» بعد الفيديو الإباحي .. فنانة شهيرة: الناس بتخاف تظهر معايا

أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة منى فاروق عن عمل فني جديد تجهز له في دبي ، مؤكدة على ثقتها في نجاحه .
وظهرت منى فاروق في مقطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي ، لتعلق قائلة: الناس بتخاف تظهر معايا .
لكن ظهر أحد الأشخاص العاملين معها في العمل الفني الجديد ليعلق قائلا: لم أتخوف من الظهور معك فأنتِ من الفنانات اللواتي يتمتعن بالطيبة لدرجة الهبل.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على منى قبل أشهر بسبب انتشار فيديو إباحي لها مع مخرج شهير.
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