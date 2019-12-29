خلفان يكشف عن سبب مفاجيء لما يفعله أردوغان ضد العرب

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ضاحي خلفان
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ضاحي خلفان

أردوغان

شن الإماراتي ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - هجوما شرسا ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد موقفه من ليبيا وبعض الدول العربية الأخرى .

وقال "خلفان" في سلسلة تغريدات: أريد أفهم لماذا اردوغان مش كاف شره عن الدول العربية..لا أجد جوابا شافيا..إلا أن الرجل مجنون.

وأضاف: لماذا لا يترك اردوغان العرب وشأنهم ؟؟ .. ما دخله في نزاعات امتنا العربية هذا الاتاتوركي .

وتساءل: ما فائدة قطر من جرجرة اردوغان لمحاربة العرب ؟ .. لماذا تمول قطر كل عدو للامة العربية.؟

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