» لقاء سويدان بعد اعتزالها: هكذا سأتصرف مع ابنتي لو أرادت أن تصبح فنانة

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
أكدت الفنانة لقاء سويدان أن اعتزالها الفن قرار نهائي لا رجعة فيه ، مؤكدة أنها تفكر فيه منذ سنة .
وأضافت في تصريحات صحفية: أنا سعيدة بالقرار ولست حزينة .. مهنة الفن أصبحت مهنة من لا مهنة له .. وكل واحد بياخد كورس تمثيل بيجي يمثل.
وعن موقفها من ابنتها لو أرادت دخول الفن ، قالت "لقاء" : ابنتي الآن في الثانوية العامة ، وموقفي من الفن لن يؤثر عليها .. اتفقنا أن تهتم الآن بدراستها وبعدها تقرر إذا كانت تريد أن تصبح فنانة أو تعمل في لقاء آخر بحسب "مصراوي".
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