» القبض على فنانة شهيرة بتهمة تصوير مشاهير في أوضاع مخلة وابتزازهم

29 ديسمبر 2019 - 07:51 ص

ألقت السلطات المغربية القبض على المطربة دنيا بطمة وذلك على خلفية اتهامها بالضلوع في شبكة لابتزاز المشاهير بعد تصويرهم في أوضاع غير لائقة .



وقررت السلطات القضائية المغربية منع دنيا بطمة من السفر ومصادرة هاتفها لحين انتهاء التحقيقات .



وخضعت دنيا للتحقيق لمدة 12 ساعة في الاتهامات المتعلقة بعلاقتها بحساب شهير على "سناب شات" اشتهر بمحاولة ابتزاز الفنانين والمشاهير .



وأظهرت التحقيقات الأولية ضلوع دنيا بطمة في شبكة بالتنسيق مع أصحاب ملاهي ليلية تقوم بتصوير المشاهير في أوضاع غير لائقة وابتزازهم.



