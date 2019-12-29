» القبض على فنانة شهيرة بتهمة تصوير مشاهير في أوضاع مخلة وابتزازهم

أحمد عادل شعبان
ألقت السلطات المغربية القبض على المطربة دنيا بطمة وذلك على خلفية اتهامها بالضلوع في شبكة لابتزاز المشاهير بعد تصويرهم في أوضاع غير لائقة .
وقررت السلطات القضائية المغربية منع دنيا بطمة من السفر ومصادرة هاتفها لحين انتهاء التحقيقات .
وخضعت دنيا للتحقيق لمدة 12 ساعة في الاتهامات المتعلقة بعلاقتها بحساب شهير على "سناب شات" اشتهر بمحاولة ابتزاز الفنانين والمشاهير .
وأظهرت التحقيقات الأولية ضلوع دنيا بطمة في شبكة بالتنسيق مع أصحاب ملاهي ليلية تقوم بتصوير المشاهير في أوضاع غير لائقة وابتزازهم.
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