تعرف على السؤال الماكر الذي أغضب فايلر عقب فوز الأهلي

29 ديسمبر 2019 - 08:43 ص

سخر رينيه فايلر - المدير الفني للنادي الأهلي - من سؤال تم توجيهه له في المؤتمر الصحفي الذي تلا مباراة الأهلي وبلاتينيوم التي فاز فيها الأحمر بهدفين مقابل لا شيء .



وقام أحد الصحفيين وسأل "فايلر" قائلا: أعلم أنك لا تحب الحديث في الأمور الفنية .. لكن ألا ترى أن أهداف الأهلي في الفترة الأخيرة لا يسجلها المهاجمون وإنما لاعبون من مراكز أخرى؟.



ورد فايلر قائلا: تعلم أنني لا أحب التعليق على الأمور الفنية لكنك تسألني السؤال بطريقة ماكرة ولذلك سوف أجيب بكلمات دبلوماسية .. لا يهمني من يسجل الأهداف المهم أن الفريق يسجل ونحقق الهدف وكفى.



