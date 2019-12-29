» لينا الفيشاوي تنشر صورة جريئة وتثير ضجة

أثارت ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، لينا الفيشاوي، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة "جريئة" لها عبر "إنستجرام" .

ونشرت لينا الفيشاوي، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة لها وهي نصف عارية وشعرها منسدل عليها، واصفة نفسها بـ"حورية البحر"، ورغم أن تاريخ الصورة يعود إلى عام2013، أي عندما كانت طفلة، ألا أنها تعرضت لبعض الانتقادات.

علقت لينا على الصورة قائلة: "دائما أنا حرة فى خطابي.. أنا واحدة من حورية البحر".

وتفاعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، حيث انتقد البعض ظهورها بهذا الشكل، وجاءت التعليقات كالآتي: "انتي حلوة وجميلة بس الصورة دي مش حلوة خالص انتي أحسن من إنك تطلعي بالمنظر ده"،"ايش دخل التحرر بالعري".