» طفل داخل الغسالة.. والأم: "مش أنا"

29 ديسمبر 2019 - 10:09 ص

أصدرت محكمة أمريكية في ولاية بنسلفانيا تهمة الإهمال للأم هيذر أوليفر 30 عامًا، بعد أن كادت تتسبب في قتل ابنها البالغ 5 أعوام بوضعه في الغسالة وهي تدور بالفعل.

وتعود بداية الواقعة إلى أغسطس الماضي عندما سمعت الأم وهي بالمطبخ صوت غريب صادر من الغسالة، فاتجهت إليها سريعًا وفوجئت أن أبنها داخل الغسالة، وحمل الأب ابنه سريعا إلى المستشفى ووصل إليها فاقد الوعى في ملابس داخلية مبللة، ووجده الأطباء مصابًا بكدمات وخدوش، وأكدت الأم في التحقيقات أنها لا تعرف كيف دخل إلى الغسالة وهي تدور.

جدير بالذكر أن المحكمة أصدرت أمرًا بالإفراج عن الأم بكفالة إلا أنه لم يتم إسقاط التهمة عنها لعدم اقتناع المحكمة بدافعها.