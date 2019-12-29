أديب: هتعمل كدا ملكش عندي دعم

29 ديسمبر 2019 - 10:40 ص

رحب الإعلامي عمرو أديب، بالقرار الصادر مؤخرًا من قبل وزير التموين الدكتور علي مصيلحي بشأن حرمان الطفل الثالث من الدعم قائلاً: "أنا مع فكرة حرمان الطفل الثالث من أي دعم، أنا تحت أمرك في الأول والثاني، الدولة تدعم وتحتضن وتضعه في بطاقة التموين وتوفر له كل سبل الدعم، لكن ابتداءً من الطفل الثالث ربنا معاك".

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الأسر المقبلة يجب أن نضع القواعد أن الطفل الثالث لا يحصل على رفاهة أو دعم أو التموين أو تكافل وكرامة، أو مجانية التعليم والعلاج".

وتابع: أنا ذنبي إيه أنك تريد إنجاب طفل ثالث؟ لماذا تدفع مصر كلها الثمن؟ حرام ما يحدث فينا الآن، تريد إنجاب ستة أطفال تحمَّل مصروفاتهم بعيدًا عن الدولة".

وواصل حديثه قائلاً: "المواجهة الحقيقية اللي بتقرص اللي بالقرش في الدخل والمستوى الاقتصادي، لكن كدا عيشة بدون رابط، أنا بقولك أهو الطفل الأول والتاني بتاعنا إحنا، التالت بتاعك أنت، هتعمل غير كدا ملكش عندي دعم".