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وافد آسيوي جديد ينتحر فى الكويت

عرب وعالم

انتحار
انتحار
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متابعات - أمينة عبد العال

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الكويت

انتحار

الاجهزة الامنية

الأحمدي

انتحار فى الكويت

انتحر شاب تايلاندي جديد في الكويت، حيث أقدم على شنق نفسه بحبل داخل شقة بالزور في الأحمدي.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة معلقة بحبل داخل شقة لوافد تايلاندي وتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي وتسجيلها قضية انتحار.

وصرح أمني بأن رجال الأدلة الجنائية عاينوا موقع الانتحار للوقوف على ملابسات القضية باعتبارها انتحارًا وليس لسبب جنائي، حسبما نشرت صحف محلية.

وشهدت الكويت العام الحالي العشرات من حالات انتحار تعدت 80 حالة، منهم 5 حالات لمواطنين كويتيين والباقي تابعين لجاليات آسيوية، وكان 70 منهم ذكور و10 إناث، 70% من الشباب الذي تتراوح أعمارهم بين 19 و45 عامًا علي جميع المحافظات، ووفق المصادر 42 شخصًا من الجالية الهندية و7 بنجاليين و5 نيباليين و4 سيلانيين و4 فلبينيين و5 مواطنين كويتيين و2 غير محددي الجنسية.  

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