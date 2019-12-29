"بنطلون مقطع" يشعل خناقة بين الشوباشي ورئيس جامعة

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فريدة الشوباشي
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إيمان هاني

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الشوباشي

عبد العزيز طنطاوي

جامعة الوادي الجديد

استنكرت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، قرار رئيس جامعة جنوب الوادي، بمنع دخول الطلاب بالبنطلون المقطع أو قصات الشعر غير اللائقة، قائلة: "القرار يعتبر محاكم تفتيش".

وأضافت "الشوباشي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الأبراشى، ببرنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية "أون إي": "رئيس الجامعة يريد تطبيق مفهومه ومقاييسه الشخصية عن اللائق وغير اللائق، من حق الجميع أن يرتدي ما يريد".

وتابعت: "طلبة جامعة جنوب الوادي بالتأكيد من المنطقة المحيطة، ومدركون جيدًا بالعادات والتقاليد المجتمعية، ولذلك لن يكون هناك ملابس خارجة".

ومن جهته رد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، في نفس المداخلة الهاتفية بالبرنامج، قائلا: الجامعة تضم طلابا من جميع محافظات مصر وليس الوادي الجديد فقط.

وأضاف: "الطلاب يأتون للجامعة كمحراب علم وليس بلاچ، وأيضا الجامعة ليست للعلم فقط ولكنها تغرس القيم والاخلاق".

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