الموعد والقنوات الناقلة لموقعة "ليفربول" و"وولفرهامبتون"

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الرياضة

صلاح في ليفربول وولفرهامبتون
صلاح في ليفربول وولفرهامبتون
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الدوري الإنجليزي

ليفربول

وولفرهامبتون

تقام على  ملعب "آنفيلد" في السادسة والنصف من مساء اليوم، مباراة مهمة تجمع بين ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، بنظيره وولفرهامبتون، في إطار مبارايات الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنقل المباراة على قناة "beIN SPORTS 2 HD "، بتعليق التونسي رؤوف خليف.

يذكر أن ليفربول، كان قد فاز في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي، التي خاضها أمام ليستر سيتي، بعدما تفوق برباعية نظيفة.

كما أن وولفرهامبتون، حقق فوزا مثيرا على مانشستي سيتي، أول أمس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي.

يأتي هذا في الوقت الذي يتصدر ليفربول، بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 52 نقطة، ويوسع الفارق إلى 13 نقطة، مع ليستر سيتي، أقرب منافسيه.


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