الكويت تنتظر نبوءة صادمة

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متابعات - أمينة عبد العال

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تنبأت الدكتورة فريال يوربيع، خبيرة الجيولوجيا الكويتية بأن زلزالاً مدمرًا سيضرب الكويت، خلال الفترة المقبلة، مستندة إلى الزلازل الخفيفة والمتوسطة التي ضربت الكويت سابقًا.

وأضافت في تصريحات صحفية أن تكرار حدوث زلازل صغيرة أو متوسطة سواء في الكويت  أو في الدول المجاورة يجب ألا يمر مرور الكرام، لأنه ينذر بحدوث زلازل قوية ومدمرة، مشيرة إلى أن الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل سجلت العديد من الزلازل المتوسطة والصغيرة والتي تقع مراكزها داخل الكويت، إلي جانب زلزال حزام زاجروس الممتد من الجنوب غرب إيران إلي شرق تركيا.

ولفتت إلى أن سحب النفط تزيد من احتمالية حدوث زلزال مدمر، لأنها تعمل علي التعجيل بحدوثه مطالبة بضرورة العمل على تقرير الأضرار الناتجة عن الزلازل من خلال إقامة المنشآت طبقا للتصميمات الهندسية المقاومة  للزلازل.

جدير بالذكر أن الفلكي والمؤرخ الكويتي عادل السعدون  علق على هذه التنبؤات مؤكدًا أنها غير صحيحة، لأنه لا يوجد أي عالم  زلزال تنبأ بحدوث زلازل من قبل.

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