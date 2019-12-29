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المالية: وحدة متنقلة للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة

مال وأعمال

المبادرة الرئاسية لصحة المرأة
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة
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أمينة عبد العال

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الشباب

شيما الحاج

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تستضيف وزارة المالية، وحدة متنقلة للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، بالتنسيق مع وزارة الصحة خلال الفترة من 24 ديسمبر الحالي إلى 6 يناير المقبل؛ تيسيرًا على الموظفات؛ بما يُسهم في توفير الرعاية الصحية لهن، وتشجعيهن على الإسراع بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالاتهن الصحية.

عقدت وحدة «تكافؤ الفرص» بوزارة المالية، عددًا من الندوات التثقيفية التي تستهدف توعية الموظفات بأهمية المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية، التي تعد أحد مسارات توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.

شهدت الوحدة المتنقلة للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة إقبالًا كبيرًا من «الموظفات» على إجراء الفحوصات الطبية وسط ترحيب بالغ بهذه المبادرة، وباستضافة الوحدة المتنقلة التي توفر الوقت والجهد، وإشادة بما تبذله الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من جهود ملموسة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل المصريين، من خلال إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل، وعدد من المبادرات الرئاسية التاريخية التي يأتي من بينها: حملة «100 مليون صحة» للكشف عن الأمراض غير السارية، والقضاء على فيروس «سي»، وإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة.

أكدت داليا فؤاد رئيس وحدة «تكافؤ الفرص» بوزارة المالية، اعتزازها بالدعم الكبير الذي توليه الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لتمكين المرأة المصرية من استحقاقاتها في شتى ميادين العمل، وتوفير الرعاية الصحية لها باعتبارها شريكًا أصيلًا في بناء وحاضر الأمة، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أن المبادرات الرئاسية للرعاية الصحية ومنها: «دعم صحة المرأة»، تُعد إحدى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية.

أشادت بمستوى الوعي الصحي لدى موظفات وزارة المالية، الذي بدا واضحًا في حرصهن على المشاركة الفعَّالة في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، حيث أسهمت الوحدة المتنقلة، التي استضافتها الوزارة، في تيسير خضوعهن للفحوصات الطبية المقررة.


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