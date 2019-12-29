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شاهد.. شيما الحاج تحفز الشباب بفيديو جديد

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شيما الحاج
شيما الحاج
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علا خطاب

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نشرت الفنانة شيما الحاج، فيديو جديد لها، عبر حسابها على إنستجرام، تحدثت فيه حول تحفيز الشباب على العمل والبحث دائمًا عن مهنة حتى وإن كانت مشروعًا خاصًا لنفسه .

وقالت شيما الحاج في مقطع الفيديو: "أنا رافضة تمامًا لمقولة الشباب الذين لا يبحثون عن عمل حيث يصدرون لأنفسهم مقولة واحدة وهى: "لا يوجد شغل".

في المقابل، شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا شرسًا، على شيما الحاج، مؤكدين أن كلامها في الفيديو يتناقض مع تصرفاتها، وذلك في إشارة منهم إلى قضية "الفيديوهات" الشهيرة مع المخرج خالد يوسف، التي حبست على ذمتها هي والفنانة مني فاروق في الأشهر الماضية .


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