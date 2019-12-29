"الإفتاء": هذا أغرب سؤال ورد إلينا

29 ديسمبر 2019 - 12:20 م

كشف الدكتور خالد عمران، أمين عام دار الإفتاء، عن أغرب الأسئلة التي تأتي لدار الإفتاء، قائلاً: "في واحد سألنا عن إمكانية عدم الإنفاق على زوجته وهي مريضة ولا لأ".

وأضاف "عمران"، خلال حواره مع الإعلامي إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن إعاقة الابن لوالدته والتطاول عليها بالضرب أمر تهتز له السماوات والأرض".

وتابع: "أن الشعب المصري مهتم بشئونه الدينية، وهذا الأمر واضح من حرصه على السؤال عن الأحكام الدينية في الكثير من المسائل".