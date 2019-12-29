وصلة رقص لدبلوماسية شهيرة مع نائبها

29 ديسمبر 2019 - 12:42 م

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لـ"ماريا زاخاروفا"، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية وهي تؤدي رقصة مع نائبها.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية قد نشرت مقطع الفيديو على صفحتها الرسمية في إنستجرام، حيث تظهر فيه، وهي ترقص على أنغام الروك أند رول.

وتقوم زاخاروفا كما يظهر الفيديو بالرقص مع نائبها على أنغام الموسيقى الحية للعازف دينيس مازوكوف خلال حفل الوزارة الذي يقام عادة خلال أعياد رأس السنة.

وليست هذه المرة ليست الأولى، التي ترقص فيها زاخاروفا أمام الكاميرات.