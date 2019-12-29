  • الأحد 29 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير التموين

"خلال 5 أيام".. خبر سار من التموين للمواطنين

تماثيل لضحايا متظاهري العراق

تماثيل لضحايا متظاهري العراق في ساحة التحرير

لص عيد الميلاد

يسرق بنكا .. ويوزع الأموال على المارة في عيد الميلاد

سعد سمير النادي الأهلي

أول تعليق لـ سعد سمير بعد إصابته بقطع في "وتر أكليس"

يتيمي طنطا

مفاجأة غير متوقعة فى فرح يتيمي طنطا

وصلة رقص للمحدثة باسم الخارجية الروسية

وصلة رقص لدبلوماسية شهيرة مع نائبها

الإفتاء

"الإفتاء": هذا أغرب سؤال ورد إلينا

الكويت تنتظر نبؤة صادمة

الكويت تنتظر نبوءة صادمة

صلاح في ليفربول وولفرهامبتون

الموعد والقنوات الناقلة لموقعة "ليفربول" و"وولفرهامبتون"

علي جمعة

جمعة منفعلاً على خبراء الاقتصاد: "خبرة إيه دي"

يسرق بنكا .. ويوزع الأموال على المارة في عيد الميلاد

الصفحة الأخيرة

لص عيد الميلاد
لص عيد الميلاد
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. مغني راب يوزع أموالًا على الفقراء

#

"غواصة مرعبة" هدية روسيا لأمريكا في عيد الميلاد

#

أهدت صديقا جهاز حمض نووي.. فكانت المفاجأة الصاعقة

#

بالصور.. إحراق شجرة عيد الميلاد في لبنان

وزع لص سرق بنكا في ولاي ة"كولورادو" الأمريكية جزءًا من الأموال التي سرقها على الناس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قبل اعتقاله ودخوله السجن.

وقال شهود العيان أمهم فوجئوا برجل يسير ويلقي الأموال عليهم وهو يصرخ، قائلا: "عيد ميلاد مجيد" لرجل ستيني أبيض، حسبما نشر موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

جدير بالذكر أن هذا الحدث الغريب حدث بعد لحظات من سرقة بنك بالقرب من تقاطع شارع "بايكس بيك أفينيو" وشارع جنوب تيجون، واتضح من تحريات الشرطة فيما بعد أن السارق هو "ديفيد واين أوليفر" هدد الموظفين بالسلاح وبعد سرقته، قام بتوزيع بعض النقود كهدايا.

 

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. هنادي مهنا تبكى فى حفل خطوبتها
» صاحبة جروب "محدش شاف جوزي" تكشف سر إنشائه
» برلماني: اللجنتان الوزاريتان لفض منازعات الاستثمار ستذلل عقبات المستثمرين
» مرض قتل الملايين وحولهم لتماثيل بشرية
» شاهد.. شيما الحاج تحفز الشباب بفيديو جديد
» الأهلي يعلن إصابة سعد سمير بقطع في "وتر أكيلس"
» لـ عشاق القهوة.. احذر تناولها في الشتاء
» وافد آسيوي جديد ينتحر فى الكويت
» «60 تحت الصفر».. تعرف على أبرد مدينة في العالم
» طفل داخل الغسالة.. والأم: "مش أنا"
» لأول مرة.. عرض صورة نادرة لـ عبد المنعم مدبولي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:47 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك