يسرق بنكا .. ويوزع الأموال على المارة في عيد الميلاد

29 ديسمبر 2019 - 12:54 م

وزع لص سرق بنكا في ولاي ة"كولورادو" الأمريكية جزءًا من الأموال التي سرقها على الناس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قبل اعتقاله ودخوله السجن.

وقال شهود العيان أمهم فوجئوا برجل يسير ويلقي الأموال عليهم وهو يصرخ، قائلا: "عيد ميلاد مجيد" لرجل ستيني أبيض، حسبما نشر موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

جدير بالذكر أن هذا الحدث الغريب حدث بعد لحظات من سرقة بنك بالقرب من تقاطع شارع "بايكس بيك أفينيو" وشارع جنوب تيجون، واتضح من تحريات الشرطة فيما بعد أن السارق هو "ديفيد واين أوليفر" هدد الموظفين بالسلاح وبعد سرقته، قام بتوزيع بعض النقود كهدايا.