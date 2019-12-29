"خلال 5 أيام".. خبر سار من التموين للمواطنين

29 ديسمبر 2019 - 01:12 م

كشفت مصادر بالغرف التجارية عن مفاجأة سارة للمواطنين، مؤكدة أنها ستمول مبادرة حكومية لمنح أصحاب البطاقات التموينية 1250 جنيهًا لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد خلال أيام".

وأوضحت المصادر أن الـ1250 جنيهاً لكل فرد موزعة على 6 أشهر تبدأ فى يناير حتى يونيو 2020، مؤكدة أن المبادرة جاءت ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار وتشجيع شراء المنتج المحلى.

وتابعت المصادر: "أن البنك المركزي سيوفر ماكينات لاستخدام كروت التموين ككارت ائتمان في المحال المشاركة بالمبادرة مع رفع نسبة الائتمان من 35% إلى 50%، بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" في عددها اليوم .

ومن المقرر، حسب المصادر، أن تشارك وزارة قطاع الأعمال العام بشركاتها، حيث يعرضون كل السلع المعمرة والاستهلاكية المقترح تداولها بالمبادرة.